Александр Большунов и Глеб Ретивых стали бронзовыми призерами командного спринта, и это скорее неудача, чем выигранная медаль. Парни уступили не только безоговорочным фаворитам норвежцам – Эрику Валнесу и Йоханнесу Клебо – но и финнам: Ристоматти Хаколе и тому самому Йони Мяки, который снова обыграл на финише российского лыжника.

Большунов второй день подряд проводит великолепнейшую гонку: его поставили на нечетные этапы, и он сделал всю работу на пять с плюсом, организовав отрыв и на втором, и на заключительном для себя третьем этапе. Преимущество, которое новояленный чемпион мира привез Валнесу, составило 4,3 секунды – это очень много для командного спринта. Но Ретивых не удержал отрыв, подпустив не только Клебо, но и Мяки. Йоханнес удрал в последний подъем так, как умеет в спринте только он.

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После финиша Большунов не подошел к напарнику, чтобы поздравить его с совместной бронзой – пока норвежцы и финны обнимались, Ретивых в одиночестве лежал на снегу. Все читалось заранее: и неспособность Глеба затащить Россию на первое место, и недовольство Александра. После скиатлона глава ФЛГР Елена Вяльбе обмолвилась в эфире «Матч ТВ», что Большунов не хочет бежать командник с Ретивых – мол, круг слишком сложный для спринтера, и тот не выдержит. По факту так и оказалось.

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После финиша лыжники подошли к журналистам и расписали тактический рисунок гонки по горячим следам. Порадовало, что видимого конфликта не было.

Ретивых: «Саша пошел на втором круге разрывать группу, и я не надеялся, что мне придется второй этап свой тоже лидировать. У нас была другая тактика, чтобы я на последний его этап отправил первым, и Саша бы включился на полную. Но он решил по ходу гонки изменить тактику, и к своему последнему этапу я чуть наелся. Думаю, все сегодняшние критики и Саша простят меня за то, что так случилось. На финише не хватило, последним кругом я недоволен. Он был не сказать что критичным, но не получилось усидеть за Клэбо и финном».

Большунов: «Это спорт, поэтому все бывает. Да, сегодня не получилось, но был реальный шанс обыграть норвежцев, и обыгрывать их можно только таким способом на данный момент. Но немного не получилось. Я не то чтобы поменял тактику – я услышал, что дыхание соперника сзади уже чувствуется не так сильно, и понял, что можно чуть-чуть дернуть, посмотреть, как будут реагировать соперники. Подумал: если не сейчас, то когда?»

Глеб Ретивых и Александр Большунов Фото: Getty Images

Командный спринт на то и командный – не должно быть персональной тактики. И если забойщик способен сработать на отрыв, финишер обязан бросить все на его удержание. Это первый закон командника. Но Ретивых и Большунов тренируются в разных группах – соответственно у Маркуса Крамера и Юрия Бородавко. Выиграть в Зеефельде помешало примерно то же самое – тренеры дали ребятам совершенно противоположные установки по прохождению последнего спуска.

Мог ли вместо Ретивых бежать кто-то другой? Наверное, Сергей Устюгов хотя бы в четверговых кондициях личного спринта удержал бы отрыв. Но он усугубил травму и не мог выйти на старт. Рассматривался 21-летний Александр Терентьев – действующий чемпион мира среди молодежи в спринте, сработавший на том турнире как раз на отрыв. Но кидать юниора в командник, где цена ошибки слишком высока, очень опасно. Перестановка Большунова и Ретивых по этапам тоже не принесла бы России золото.

Александр Большунов после командного спринта Фото: Imago

Еще вопрос – стоило ли вообще бежать Большунову? Уже имея золото в скиатлоне – определенно, если есть силы и желание. С дуэтом Терентьев/Ретивых у России могло не быть и бронзы. Александр – тот, кто заслужил право выбирать себе гонки. Клебо у норвежцев давно имеет эту возможность – он заявил, что хочет бежать скиатлон, и ему предоставили эту возможность в обход более уверенного дистанционщика Пола Голберга. Выбор напарников – немного моветон, но в итоге Большунов оказался прав. Бронза – неудачный результат для Ретивых, который бегает исключительно спринт и два года готовится к двум гонкам.

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