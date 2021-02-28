«Пустота, бешенство просто. Нет слов. Знали, что можно бороться, а по итогу получается четвертое место. Это не то, на что я рассчитывала, не то, к чему я шла и к чему готовилась. Знаю, что спустя пару часов отойду, и мне будет чуть полегче. Но я не забыла четвертое место в Зеефельде, так что не думаю, что скоро отпустит», – сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».