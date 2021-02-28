Отец финского лыжника Йони Мяки Теро Мяки поиздевался над Александром Большуновым и Глебом Ретивых после командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«Было здорово, когда остались только три команды. Уже тогда стало понятно, что медаль будет. Ну, а потом мы во второй раз сняли с русских скальп. Конечно, это было особенно приятно», – приводит слова Мяки-старшего Iltalehti.
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Йони Мяки вместо с Ристоматти Хаколой стали вторыми, обогнав Глеба Ретивых и Александра Большунова. На финишной прямой Ретивых проиграл финиш финскому лыжнику, который упал во время полуфинала. Финляндия попала в решающий забег лаки-лузером.
- В прошлый раз Йони Мяки обошел на финише Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Гонка едва не завершилась дракой между лыжниками и привела к дисквалификации команды Большунова.
- Победителями командного спринта стали норвежцы Эрик Валнес и Йоханнес Клебо.
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