Отец финского лыжника Йони Мяки Теро Мяки поиздевался над Александром Большуновым и Глебом Ретивых после командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Было здорово, когда остались только три команды. Уже тогда стало понятно, что медаль будет. Ну, а потом мы во второй раз сняли с русских скальп. Конечно, это было особенно приятно», – приводит слова Мяки-старшего Iltalehti.