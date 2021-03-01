Российский лыжник Александр Большунов получил золотую медаль чемпионата мира в ходе торжественной церемонии. Он рассказал, как отнесся к вручению награды под гимн FIS – национальная символика РФ на турнире запрещена.

«У меня в голове играл гимн России, это главное. Всем болельщикам хочу сказать большое спасибо. Ваша поддержка чувствуется. Я буду доказывать свою силу результатами. Планы грандиозные, а получится ли… Две гонки за два дня? Накануне проработался. Меня пятеро норвежцев заставили это сделать, выбора не осталось, ха-ха», – цитирует Большунова Sportbox.