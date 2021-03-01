Лидер сборной России Александр Большунов неоднозначно повел себя после командного спринта. Пока норвежцы и финны командами праздновали золото и серебро, Глеб Ретивых один лежал в зоне финиша, а его напарника не было видно. Эпизод трактовали однозначно – Большунов обиделся на Ретивых за то, что тот не удержал отрыв после его этапа и пропустил вперед даже Финляндию. Но действительно ли это так?

Поведение Александра отметили за рубежом, посчитав нетактичным. Журналисты NRK обратились к норвежским и шведским лыжникам и даже в FIS с просьбой оценить действия Большунова с морально-этической точки зрения. Никто не требовал для российского лыжника дисквалификации – но репортерам нужен был материал на горячую тему.

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Йоханнес Клебо: «Он волен реагировать так, как хочет, и делать то, что хочет. У него был очень хороший день, снимаю шляпу. Но можно все-таки порадоваться за товарища по команде. Я чувствую, что дело в манерах. У нас свои ценности, а они пусть сосредоточатся на своих. Я очень доволен тем, как это устроено у нас – у нас классный командный дух. Когда ты слышишь тех, кто сидит в отеле, и тех, кто находится дома, то это победа одинакова для всех».

Эрик Валнес: «Это неприемлемо, даже если они не друзья и не тренируются в одной группе. Объясним это культурными различиями. Они наверняка не закадычные приятели, но не видать им «Оскара» за эту игру здесь».

Майя Дальквист: «Некрасивый поступок. В шведской команде такого бы не произошло. Люди говорят об интригах у нас, но это неправда. Ты злишься только на себя, мы всегда желаем друг другу добра».

Арильд Монсен (тренер норвежских спринтеров): «В нашей команде такое неприемлемо. Настолько нереально, что мне даже не надо думать, какие последствия могли бы быть. Мы в Норвегии таким не занимаемся».

Пьер Миньерей (рейс-директор): «Не существует такого правила, в котором бы говорилось, что спортсмены должны торжествовать и радоваться, до тех пор, пока они выполняют обязательства по присутствию на церемонии награждения».

Ответил ли что-нибудь сам Большунов? Да – журналист Сергей Лисин задал ему вопрос после медальной церемонии. «Я в этот момент еще находился в зоне передачи и был немного расстроен, отдышался после гонки и только потом ушел», – объяснил Александр.

Александр Большунов Фото: Imago

Кажется, никакого криминала, но мнения болельщиков все-таки разделились. Одни считают, что Большунов своими результатами заслужил право на какое угодно поведение, пока оно не выходит за рамки здравого смысла, как было в Лахти. Такой у него характер максималиста: бронза – очередная рутина. С другой стороны, нужно всегда оставаться человеком и следовать правилам фэйр-плей.

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