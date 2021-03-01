Президент ФЛГР Елена Вяльбе считает, что в сборной России необходимо ввести запрет на использование социальных сетей во время соревнований.

«Что с Женей [Беловым] происходит, не понимаю. По душам разговаривала с Маркусом, и я ему сказала, что Жене надо прекратить сидеть в инстаграме. Он ведет его сам, делает большие видео, выкладывает, и это все отвлекает человека. А если он еще и общается с теми, что ему кто-то пишет, то это вообще жесть какая-то!

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Все, что связано с виртуальным миром, реально отвлекает. Человек начинает углубляться туда, куда не надо. А Женя и так очень скрытный по натуре. Ему бы лучше больше общаться с ребятами из команды, сидеть за столом, смеяться, а не молча есть, чернее тучи, и обратно идти в свою комнату, сидеть в этом интернете. Мы отбирали до этого телефоны, запрещали, думаю, что надо опять возвращаться к этому. Только жесткая дисциплина может привести к результату, по-другому, к сожалению, не получается.

Это их засасывает. Думаю, что не только мы, лыжники, с этим сталкиваемся. Помню, было жесткое обсуждение, когда Павлова (российская биатлонистка – Eurosport) написала минут за пять-семь до гонки ответ какому-то человеку в инстаграме, достаточно жесткий. Боже, да ты вообще не должна с собой на соревнования телефон брать, зачем он тебе там нужен? Я уверена, что настоящий спортсмен не должен делать таких вещей, он вообще должен быть абстрагирован от того, кто и что ему пишет, а тем более вступать в с ними в полемику», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Белов в скиатлоне занял 23-е место и стал худшим из сборной России.

После шести гонок Россия имеет две медали: золото Александра Большунова в скиатлоне и бронзу Большунова с Глебом Ретивых в командном спринте.

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