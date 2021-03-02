В первом полуфинале мужского командного спринта ЧМ-2021 судьи показали желтую карточку эстонскому лыжнику Марко Килпу. После завершения гонки Килп ответил, что удивлен решением арбитров, и рассказал подробности конфликта с британцем Джимми Клагнетом.

«Джимми и я шли вместе на спуске, там было многолюдно, так что я, возможно, подтолкнул его. Но я точно не знаю.

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– Не считаете, что совершили поступок, за который нужно выносить предупреждение?

– Нет. Он тоже сидел на моих лыжах. Но для меня это не проблема», – ответил Марко.

«Это было действительно странно. Мы шли вместе на спуске, и тут я получаю удар. За что, что я сделал? Ничего плохого, правда? Я быстро очухался и сфокусировался на гонке, но тяжело продолжать выступление после такого. К счастью, ничего не болело, почти не чувствовалось.

Мы еще не разговаривали после гонки, но нам нужно все обсудить. Не злюсь на Марко – просто не понимаю, почему он так поступил. Надеюсь, разберемся», – заявил Клагнет (цитата по Expressen).

Тренер сборной Великобритании по лыжным гонкам Йостейн Виньеруи подтвердил, что видел запись эпизода, и одобрил действия судей и желтую карточку Килпу.

Сборные Эстонии и Великобритании бежали в первом полуфинале командного спринта в Оберстдорфе. Обе команды не попали в решающий заезд – британцы остались седьмыми, эстонцы восьмыми.

Сегодня, 2 марта, чемпионат мира продолжится женской коньковой индивидуалкой на 10 километров.

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