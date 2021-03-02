Над сборной России по лыжам до и в разгар чемпионата мира словно нависло проклятие: травмировала ногу Татьяна Сорина, сломала руку Наталья Непряева, на контрольной гонке упал и получил повреждения Сергей Устюгов. За два дня до мужской разделки участь Непряевой постигла Дениса Спицова – он не устоял на ногах на том же опасном спуске, что и Устюгов.

24-летний Денис – один из главных неудачников турнира. По непонятным причинам его не поставили в скиатлон, предпочтя менее готового Евгения Белова. А теперь он вылетел перед 15-километровой коньковой разделкой – гонкой, где является действующим бронзовым призером Олимпиады. Золотые перспективы мужской эстафеты, и так не слишком заметные, в отсутствии Спицова уплывают совсем.

Лыжные гонки Спицов сломал руку на том же спуске, где упал Устюгов 2 ЧАСА НАЗАД

Денис Спицов Фото: Imago

Нужна ли эстафета при таких обстоятельствах лидеру команды Александру Большунову? Первая реакция на это предложение – конечно, нужна, вы о чем? Эстафета – престижный вид, который обожают болельщики, и как не заявить в него чемпиона мира и лучшего лыжника планеты? Да и сам Александр крайне не любит беречься: на старте чемпионата мира он заявлял, что хочет бежать абсолютно все. Но все видели его недовольство бронзовой медалью командного спринта. Большунов – максималист, признающий только победы. И стоит ли ему тратить силы ради очередного серебра, когда через два дня – коронный классический марафон?

Большунов сильнее сборной Норвегии на дистанции: он доказал это в скиатлоне. Но сборная Норвегии сильнее сборной России – этот расклад наглядно был показан все в том же скиатлоне, где на коньке русский лидер остался один против пятерки норвежцев. Иван Якимушкин стал восьмым (хорошая позиция, но ровно две минуты отставания), Алексей Червоткин – 18-м, Белов – 23-м. Кому-то из них точно бежать командную гонку, также наверняка рассмотрят Андрея Мельниченко и Артема Мальцева.

Александр Большунов в скиатлоне на ЧМ Фото: Imago

У России набирается эстафетная четверка и без Большунова – крепкая и также способная претендовать на серебро. Червоткин, Якимушкин, Мельниченко, Мальцев, Семиков, Ардашев – почти все были в тройке или близко к ней на гонках «Тур де Ски». Но туда не приехали норвежцы, а сейчас ясно, что один на один Норвегия обыграет любого российского лыжника, кроме Большунова. Александр, несомненно, проведет высококлассный этап, куда бы его ни поставили – на второй для создания отрыва или на четвертый для потенциальной борьбы с Клебо. Но в первом случае преимущество будет с большой долей вероятности отыграно на коньковых этапах (так было в Пхёнчхане-2018), а во втором Йоханнес уже будет слишком далеко (модель лахтинской эстафеты).

Через два дня после эстафеты пройдет классический марафон – заключительная гонка чемпионата и главная для Большунова. Эту дисциплину он выигрывал дважды подряд в Холменколлене, и взять здесь золото – дело чести. Тем более, чемпионство на полтиннике сделает Александра королем лыж: негласное звание дается за победу в скиатлоне и марафоне. Согласитесь, хорошее объяснение для пропуска эстафеты?

Александр Большунов Фото: Getty Images

Но, разумеется, это только прикидки. Спорт непредсказуем, и пусть норвежцы сильны на бумаге, даже они не застрахованы от случайностей. Вдруг кто-то из них накроет кризис именно в эстафете, а Россия не воспользуется этим из-за отсутствия Большунова? А если, наоборот, воспользуется? Амбициозный Александр вряд ли будет доволен таким раскладом. Но решать тренерскому штабу, а удивлять Елена Вяльбе умеет.

ДОЛЖЕН ЛИ БОЛЬШУНОВ БЕЖАТЬ ЭСТАФЕТУ? Да, я верю в золото Да, серебро или бронза – тоже хороший результат Нет, пусть готовится к марафону

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