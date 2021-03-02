Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла 12-е золото чемпионата мира, став победительницей 10-километровой гонки свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате мира в Оберстдорфе.
32-летняя Йохауг преодолела дистанцию за 23 минуты 9,8 секунды. Серебряным призером стала шведка Фрида Карлссон (отставание – 54,2 секунды), бронзовым – ее соотечественница Фрида Карлссон (+1:06,9).
Чемпионат мира
Большунову лучше пропустить эстафету. Золота не будет
Лучший результат в сборной России показала Татьяна Сорина, финишировав на пятом месте. Она уступила бронзовому призеру около семи секунд. Наталья Непряева финишировала за пределами топ-10, Мария Истомина и Юлия Ступак не попали в топ-25.
- Для женщин ЧМ продолжится эстафетой 4 марта.
- В активе сборной России – золото Александра Большунова в скиатлоне и бронза Большунова с Глебом Ретивых в командном спринте.
Чемпионат мира
«На спуске получил кулаком в лицо». Жесткий удар в спринте ЧМ
Чемпионат мира
Вяльбе хочет запретить лыжникам использование соцсетей