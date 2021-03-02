Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла 12-е золото чемпионата мира, став победительницей 10-километровой гонки свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунову лучше пропустить эстафету. Золота не будет

Лучший результат в сборной России показала Татьяна Сорина, финишировав на пятом месте. Она уступила бронзовому призеру около семи секунд. Наталья Непряева финишировала за пределами топ-10, Мария Истомина и Юлия Ступак не попали в топ-25.