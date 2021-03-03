Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова не поддержала желание президента ФЛГР Елены Вяльбе отнимать у лыжников телефоны на время главных стартов.

«Думаю, Вяльбе неправа, когда говорит, что хочет запретить спортсменам пользоваться телефонами. Она этим ничего не исправит, а даже наоборот, еще больше обозлит ребят. Если у них отобрать телефоны, их психологическое состояние испортится, они будут на взводе, и это помешает соревноваться. Так что это, определенно, не выход.

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Безусловно, соцсети мешают лыжникам, они могут влиять на результаты, расслаблять. Телефоны мешают всей молодежи, детям. Люди отвлекаются, не засыпают до полуночи, так что на спортсменов это тоже сильно влияет во время соревнований. Но если их этого лишить, они будут психовать, злиться на Лену и на свое окружение, и от этого результат лучше не станет.

Она должна сначала просто пообщаться с ними, довести до них, что на время чемпионата мира и Олимпийских игр можно обойтись без телефонов, что нужно целенаправленно готовиться к стартам. А отбирать, просто потому что ей так захотелось, – не лучший выход. Это точно не приведет к положительному результату», – цитирует Резцову Sport24.

После семи гонок ЧМ Россия имеет две медали: золото Александра Большунова в скиатлоне и бронзу Большунова с Глебом Ретивых в командном спринте.

Чемпионат мира в Оберстдорфе (Германия) продлится до 7 марта.

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