Президент ФЛГР Елена Вяльбе недовольна результатами лыжников на чемпионате мира: обе медали были завоеваны с участием Александра Большунова, а остальные пока не радуют. Елена Валерьевна уверена, что дело в соцсетях – и собралась на время главных стартов отбирать у лыжников (взрослых людей на третьем десятке, у многих из которых есть дети) мобильные телефоны.

«На Олимпийские игры и чемпионаты мира я хочу забирать телефоны у спортсменов. А еще лучше – и в течение сезона забирать. Потому что, когда люди по 5 часов в день проводят время в телефонах, то потом выходят на старт – и ни ногой, ни рукой. Кому нужны эти соцсети? Хочешь – ну, иди блогером. У меня ко многим есть вопросы такого плана», – заявила 52-летняя Вяльбе – активный пользователь инстаграма.

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Елена Вяльбе Фото: Imago

Разумеется, такая риторика возможно только в России. Елене Валерьевне не понять, что соцсети – не только средство развлечения и частичного ухода от реальности, но и способ зарабатывания денег, особенно для элитных спортсменов. Но, конечно, это редкость для русских лыжников, которые рассчитывают на полное государственное обеспечение. Зато иностранцы регулярно постят в соцсети рекламу и имеют с нее значительную часть дохода.

«Мне кажется, все индивидуально, – заявила двукратная серебряная медалистка ЧМ-2021 из Швеции Фрида Карлссон. – Кто-то может получить энергию от просмотра чего-то забавного в соцсетях. И наоборот – это может отнять энергию у тех, кто начинает слишком много думать и нагружать мозг. Но глава федерации не должна такое говорить. Они же не дети».

«Что касается требований к спортсменам, то у Вяльбе есть чему поучиться, – отреагировал тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум. – Но я далек от того, чтобы вводить какие-то запреты по использованию соцсетей. Скорее Вяльбе преуспеет со своими, чем я введу собственные».

На кого наезжает Вяльбе?

В первом интервью о запрете телефонов глава ФЛГР прошлась по Евгению Белову, который стал только 23-м в скиатлоне и не использовал очередной шанс на главном старте. «Жене надо прекратить сидеть в инстаграме. Он ведет его сам, делает большие видео, выкладывает, и это все отвлекает человека», – высказалась Вяльбе.

Но не то чтобы Белов был активным блогером: у него только 9 тысяч подписчиков в инстаграме (у самой Елены Валерьевны – 26), а большие видео выходят только раз в месяц. Юлия Ступак – лыжница из группы Маркуса Крамера, которой Вяльбе тоже недовольна – ведет яркий и современный инста-блог, но нет впечатления, что она усердствует. Например, Юля не отвечает подписчикам на комментарии.

Возможно, Вяльбе выдала спич о конфискации телефонов на фоне травли Глеба Ретивых, которую развили болельщики после командного спринта. Эксперты «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и Александр Легков рассказали, что Глеб начитался комментариев и расстроился. Но настоящий профессионал обязан фильтровать информацию, которая вращается вокруг него. Оградить спортсменов от любого вмешательства извне – в современном мире так не работает. Это понимают иностранцы, но пока не осознала Вяльбе.

«Думаю, спортсмены сами должны контролировать свое времяпровождение там, – лучше всех резюмировал Крамер. – Они достаточно взрослые, сами знают, что нужно делать и на чем фокусироваться. Но, конечно, иногда и мы должны на них надавить, сказать, что нужно прекращать сидеть в соцсетях».

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