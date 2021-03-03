Сборные Италии по лыжным гонкам и прыжкам с трамплина в полном составе покинут чемпионат мира в Оберстдорфе (Германия) из-за коронавируса.

Expressen со ссылкой на итальянские медиа сообщает, что сперва заражение было выявлено у прыгунов, и вся команда немедленно покинула турнир, но инфекция все же успела распространиться и на лыжников. Несколько лидеров (имена не уточняются) сдали положительные тесты на COVID-19. Поэтому лыжники также отправились домой.

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«Официально об этом еще не сообщили, но другой интерпретации для слухов уже нет. Чемпионат мира закончился для Италии на пять дней раньше срока», – пишет OA Sport. Лыжники не выступят в мужской гонке на 15 километров, эстафетах и марафонах.

Чемпионат мира завершится 7 марта.

Итальянские лыжники не завоевали ни одной медали, хотя были среди фаворитов спринтерских гонок.

В текущем сезоне на подиум Кубка мира поднимались Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани.

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