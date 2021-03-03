Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн стал двукратным чемпионом мира, выиграв 15-километровую свободным стилем на чемпионате мира в Обертсдорфе.
Победитель преодолел дистанцию за 33 минуты 48,7 секунды. Оставшиеся медали тоже достались норвежцам: серебряным призером стал Симен Хегстад Крюгер (отставание – 20,2 секунды), бронзу взял Харальд Амундсен (+35,6). Александр Большунов финишировал четвертым, проиграв чемпиону 43,7 секунды. Пятое место занял Артем Мальцев.
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