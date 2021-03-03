Александр Большунов остался четвертым на 15-километровой разделке коньком, хотя изначальный сценарий давал шанс если не на победу, то на гарантированную медаль. Но полный подиум заняли норвежцы Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер и Харальд Эстберг Амундсен. Большунов проиграл победителю 43,7 секунды.

Изначально ничто не предвещало такого сценария: Большунов уверенно лидировал на стартовых отсечках, а норвежская пятерка начала неторопливо. Речь заходила даже о двух медалях – ударно, почти в одни ноги с лидером бежал Артем Мальцев из группы Маркуса Крамера.

Чемпионат мира Вяльбе объяснила провал Большунова в разделке плохой трассой 2 ЧАСА НАЗАД

Что-то странное случилось между отсечками 11,8 и 12,9 километра на последнем круге – за 1100 метров Большунов резко замедлился и проиграл более 20 секунд молодому норвежцу Амундсену. Александр на телекартинке буксовал и буксовал. Но на последних двух километрах снова ускорился и отъел половину отставания обратно. Так что это было?

Амундсен, между прочим, дебютант чемпионата мира, который схватил бронзу в первой же гонке, причем с болезненным падением на копчик. «Думал, мне придется зашивать себе задницу», – смеясь, прокомментировал лыжник в эфире NRK.

Амундсен чуть не вылетел за пределы трассы на повороте

Само поражение Большунова от норвежцев не столь удивительно: они стартовали позже, знали его время и могли на него ориентироваться. Да и в принципе сменяемость на дистанционном пьедестале это нормально: Холунн и Крюгер – очень сильные лыжники, а Амундсен целенаправленно готовился к этой гонке весь сезон. Но странный кризис вызывает вопросы. Большунов, конечно же, ничего не объяснил: пробежал мимо журналистов и не перемолвился словами даже с тренерами, поспешив на допинг-контроль.

После гонки тренер молодежного состава Егор Сорин рассказал, что организаторы по неизвестным причинам решили не солить трассу, хотя температура была для этого подходящей – плюс 11. Соль используется для того, чтобы сделать лыжню тверже, а без нее снег рассыпается, и условия становятся неподходящими для габаритных лыжников.

«У меня большой вопрос к FIS – почему именно сегодня они решили не солить трассу? Я не верю в теории заговора, но... Такая трасса Саше не подходит. Вчера было не так – трасса была засолена. Сегодня трасса с самого начала была мягкая. Очень непонятное решение», – заявил тренер молодежного состава сборной России Егор Сорин в эфире «Матч ТВ». Но ведь кризис был только одном километре – до и после Александр без особых проблем справлялся с отсутствием соли.

Александр Большунов Фото: Imago

Личный тренер Большунова Юрий Бородавко также дал комментарий, попытавшись объяснить поражение. «Было видно, что очень тяжело функционально. Скорее всего, не восстановился после предыдущих гонок, где был мощный яркий выплеск. Вероятно, это так. Вероятно, устал бороться с лыжней, потому что решили трассу не солить, и она посыпалась. Таким тяжелым спортсменам, как Александр, было сложно. Думаю, в совокупности это дало такой результат», – сказал Юрий Викторович.

Видимо, Большунову все же стоило пропускать командник, где он серьезно потратился и физически, и эмоционально. Сегодняшние соперники из Норвегии в тот день отдыхали, а разделку пропускали Клебо и Голберг – первые кандидаты на пятничную эстафету. Тренерам и самому Александру придется серьезно думать, решая, нужен ли Большунов в командной гонке. Золото в марафоне и неофициальный титул короля лыж все же престижнее очередного эстафетного серебра. Но, конечно, это ни в коем случае не совет.

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