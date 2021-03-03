Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировал итог мужской 15-километровой разделки на чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе.

«Я не видела Сашу Большунова, не могу ничего сказать. Он на допинг-контроль пошел, еще не приходил.

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Вязкая трасса сегодня, для Саши она не подходит. Нам странно, что сегодня трассу вообще не стали солить. В FIS сказали, что мало влажности, но трасса влажная. [Артем] Мальцев превосходно прошел гонку, [Андрей] Мельниченко обрубило на 12 км.

Сейчас будем ломать голову, кто побежит в эстафете. Большая головная боль – правильно поставить по этапам. Будем надеяться, что ребята отойдут за один день», – заявила Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ» [цитата по Sports.ru].

В мужской гонке на 15 километров с раздельного старта Александр Большунов занял четвертое место, Артем Мальцев – пятое, весь пьедестал остался за норвежскими лыжниками.

На ЧМ-2021 осталось четыре гонки – женская и мужская эстафеты, а также марафон на 30 км у девушек и на 50 км у мужчин.

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