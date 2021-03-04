Опубликовано 04/03/2021 в 13:09 | Обновлено 04/03/2021 в 14:01

Российские лыжницы Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева стали вице-чемпионками мира в эстафете.

Золото досталось норвежкам Тирил Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Мари Фоссесхольм, которые выиграли у России 26,6 секунды. Бронзовыми призерами стали финки Ясми Йонсуу, Йоханна Матинтало, Риита-Лииса Ропонен и Криста Пармакоски – они уступили победительницам 46,2 секунды, вырвав медаль на финише у США.

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Главные фаворитки гонки, шведки Йонна Сундлинг, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон и Фрида Карлссон заняли только шестое место после провал на классических этапах.

Это первая медаль женской сборной России на ЧМ-2021. Также команда имеет золото Александра Большунова в скиатлоне и бронзу Большунова с Глебом Ретивых в командном спринте.

5 марта состоится мужская эстафета.

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