Можно сколько угодно восхищаться борьбой Александра Большунова с норвежцами, но самая тактическая гонка главных стартов – женская эстафета, где лыжницы бегут четыре коротких и невероятно стремительных этапа по пять километров.

Сперва идет тактическая борьба между тренерскими штабами главных фаворитов – Норвегии и Швеции. У скандинавов принято выкатывать составы за день до гонки на утренней пресс-конференции, чтобы успокоить страждущих болельщиков, но женская эстафета – совсем другое дело. Там нужно заранее перехитрить соперниц и в то же время предугадать их расстановку, чтобы выставить друг против друга сопоставимые силы.

Главный раздражитель – конечно, Тереза Йохауг, против которой логично кинуть сильнейшее звено. В Зеефельде-2019 Швеция наконец прервала гегемонию Норвегии, выиграв еще до гонки – не умеющую финишировать Йохауг отправили на последний этап. Шведы командировали финишером Стину Нильссон – сильную спринтершу, способную держаться за лучшими дистанционщицами на удобном рельефе. Стина героически продержалась за Терезой и уничтожила ее в спурте.

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Стина Нильссон обгоняет Терезу Йохауг Фото: Getty Images

Похожую головоломку разгадывали и сейчас – составы узнали только вечером. Йохауг получила третий этап против Эббы Андерссон, а на последнем планировалась заруба Хелене Мари Фоссесхольм и Фриды Карлссон. Россия выставила против Терезы Татьяну Сорину, которая два дня назад стала пятой в разделке свободным стилем, но предстартовые расклады говорили только о борьбе девчонок за бронзу с Америкой, Финляндией, Германией и Швейцарией. Йохауг на этом ЧМ абсолютно непобедима, а шведки сильны именно командой: Йонна Сундлинг взяла два золота в спринтах, Карлссон и Андерссон разжились набором серебра и бронзы, Шарлотта Калла – трехкратная олимпийская чемпионка, которая всегда идеально подводится к эстафетам.

Но вся шведская расстановка улетела в утиль на первом же этапе: Сундлинг вырубило на втором круге, она едва проталкивала колодку и поймала отставание в 12,5 секунды – кажется, небольшое, но для женской эстафеты критичное. В гонке все переворачивается, и тактика становится максимально открытой: лыжницы рвут со старта на все деньги. Это идеально получилось у Яны Кирпичнеко – дебютантки чемпионата мира. Она передала эстафету наравне с норвежкой Тирил Венг и спортсменкой из Чехии.

Юлия Ступак и Хейди Венг пошли дуэтом: российская лыжница лидировала практически весь этап, а норвежка вышла из-за спины только в конце гонки. Она ускорилась, но Ступак удержалась и уступила косметические 2,6 секунды. Именно здесь определился рисунок гонки: за золото бьются Норвегия и Россия, за бронзу – другие команды.

«Изначально была такая тактика – идти вперед, сидеть за спинами было совсем не вариант. Я знаю, какие сильные третьи-четвертые этапы будут у девчонок, поэтому надо было максимально делать все и не отсиживаться. Я действительно подвисла на последнем круге, но подумала, что умру, но постараюсь не отставать. На последнем подъеме она стала выдавать спринт, где я была максимально на бровях, но в итоге все получилось нормально», – прокомментировала Юлия в эфире «Матч ТВ».

Швеция к концу второго этапа проиграла более полутора минут и окончательно вывалилась из борьбы не только за золото, но и за медали в принципе: Калла шагала по снегу так тяжело, будто ее лыжи изготовлены из чугуна. «Мы берем на себя всю вину, – покаялся глава сервис-группы Петтер Мюльбек. – На первых двух этапах у девушек были плохие лыжи. Это тяжелый рабочий день. Мне очень жаль, мы неудачно подобрали мазь».

Татьяна Сорина на третьем этапе бежала против Йохауг как сильнейшее звено сборной России, но усидеть за Терезой здесь и сейчас – на этом турнире, на этом рельефе и коньком – задача непосильная для любой лыжницы в пелотоне. Татьяна проиграла 20 секунд, и это хороший показатель, но она осталась недовольна. «Задача была не кинуться и в своем темпе первый круг отработать, но захотелось сразу отыграть. Думала, если сработать в спину, будет легче, но нет, пришлось снова идти в своем темпе. Я думала, смогу хотя бы в десяти секундах приехать, а приехала в двадцати», – заявила Сорина после гонки.

Татьяна Сорина и Наталья Непряева Фото: Imago

Наконец, Наталье Непряевой оставалось удержать 50-секундное преимущество над соперницами, которые бились за бронзу. За ее спиной гениальный этап провела лидер общего зачета Джессика Диггинс, но финка Криста Пармакоски раскатала американку на финише. Непряева прошла гонку в одни ноги с норвежкой Фоссесхольм и финишировала с серебром, на одну позицию улучшив результат двухлетней давности. Россия в этот раз прыгнула выше головы, доказав, что по силе команда располагается между самыми лучшими и основной массой. Со шведками в полной боевой готовности взять серебро было бы в разы тяжелее, но о шведском сервисе принято слагать легенды. Шведские лыжницы либо в великолепном стиле побеждают, либо феерично и провально проигрывают – третьего не дано.

Кирпиченко, Ступак, Сорина и Непряева провели крутую гонку – каждая сделала абсолютный максимум. Эстафетного серебра чемпионата мира у лыжниц из России не было с 2005 года – тогда турнир тоже проходил в Оберстдорфе. Вице-чемпионками были полулегендарные Лариса Куркина, Наталья Баранова, Евгения Медведева и Юлия Чепалова. Они тоже проиграли Норвегии.

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