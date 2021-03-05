Опубликовано 05/03/2021 в 14:09 GMT | Обновлено 05/03/2021 в 14:14 GMT

Сборная Норвегии выиграла эстафету 4*10 километра на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), Россия заняла второе место.

Чемпионами стали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн и Йоханнес Клебо. Норвежцы на 12 секунд опередили сборную России в составе Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артема Мальцева и Александра Большунова. Бронза досталась Франции.

После первого этапа Россия усилиями Червоткина везла Норвегии минуту, но на втором все изменилось: Якимушкин испытывал проблемы с лыжами и подпустил преследователей, а затем стал отставать. Артем Мальцев после третьего этапа передался только пятым.

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Большунов быстро догнал не пытавшегося держать отрыв Клебо, но убежать по дистанции шансов не было. На финише норвежец закономерно обыграл российского спортсмена.

Это четвертая медаль России впридачу к золоту мужского скиатлона, серебру женской эстафеты и бронзе мужского командного спринта.

6-7 марта состоятся масс-старты на 30 и 50 километров у женщин и мужчин.

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