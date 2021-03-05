Россия заняла второе место в мужской эстафете следом за Норвегией. Услышь мы это несколько дней назад, вчера, за пять минут до старта гонки – пожали бы плечами: ну, так и должно быть. Это абсолютно логично. Перед чемпионатом мира надежда была, но первый же смотр главных сил в скиатлоне показал, что командой норвежцы обыграют Россию. Ходили даже аргументированные разговоры, что лидеру, Александру Большунову, стоит пропустить командную гонку и сосредоточиться на марафоне, где у него будет супершанс стать королем лыж.

Но первые же километры первого этапа показали, что победа реальна. Она прямо-таки замаячила, потому что Алексей Червоткин растолкался со спуска и вдруг стал ото всех уезжать. Преимущество росло, а норвежский оппонент Пол Голберг не то что не пытался его сократить – он напряженно работал в глубине группы, а однажды даже не удержался на ногах. На стартовом отрезке норвежцы не попали в мазь точно так же, как шведки днем ранее – а Червоткин бежал на ноу-вакс, идеальном варианте для снежной погоды. За два километра до финиша отрыв был почти минутным, на передаче чуть уменьшился – 44,7 от Финляндии. Норвегия передалась десятой, проигрывая 56,6.

«Не смог встать за кем-то и идти вторым-третьим, как говорили тренеры. Понимал, что погодные условия тяжелые, возможно, придем большой группой на финиш. Но у меня не получилось встать на большой спуск вторым-третьим, и я решил немного дернуться, чтобы меня не накатили. Но получился такой просвет, хорошо работали лыжи, сервис здорово сработал. И потом я просто шел своим темпом, старался делать акцент на спуски, расталкиваться, идти как можно ровнее, дистанционную скорость держать. Но на концовку накрыло, старался дотерпеть, – прокомментировал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

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Алексей Червоткин Фото: Imago

Но сказка сборной России завершилась уже через пару километров этапа Ивана Якимушкина. Эстафета – гонка, которую бегут четыре лыжника, и все сокрушительно перевернулось. Лыжи Эмиля Иверсена, Иво Нисканена и Дарио Колоньи работали безупречно, а Якимушкин закапывался, как Голберг чуть раньше. Ивана догнали, а норвежец и финн удрали на 23 секунды.

«Надеялся, что лыжи будут работать лучше, потому что у Лехи были классные, – сокрушался Иван в эфире «Матча». – Он садился со спуска и выкатывался. Когда я начал гонку, они вроде ехали, но когда меня начали догонять, я понял, что отдаю все силы и толкаюсь насколько это возможно, но меня накатывают с невозможной скоростью. Я не понимал, что со мной происходит. Когда ребята догнали, я понимал, что они в подъем идут небыстро – у них именно лучше едут лыжи. Они гуляют, а мне тяжело, мне действительно приходилось работать и толкаться, а они-то идут расслабленно. Что с моими лыжами не так? Может, ошиблись в выборе. Я надеялся удержаться. Ужасная какая-то гонка. Просто не ехали лыжи, как по песку».

Иван Якимушкин в эстафете Фото: Imago

Гоночный сюжет получался невероятным – если бы этой эстафеты не было, ее бы стоило придумать. Единоличный отрыв Норвегии установился на третьем этапе благодаря Хансу Кристеру Холунну, но гонка смотрелась как увлекательное шоу от Netflix. Лыжники боролись со снегопадом и сложнейшим рельефом, и делать прогнозы становилось все сложнее.

Артем Мальцев отправил Александра Большунова на четвертый этап с полуминутным отставанием от Йоханнеса Клебо бок о бок с тем самым финном Йони Мяки. Какая ирония – предполагалась борьба с Клебо, а придется биться с Мяки, и хорошо если не в прямом смысле. К счастью, Большунов учел лахтинские ошибки и быстро уехал от финна и других попутчиков: Франции, Швеции и Швейцарии. Он догнал Клебо, который абсолютно не старался работать на удержание отрыва, и дальше было только два варианта: либо Большунов уходит на дистанции (что вряд ли на 10- километрах), либо Клебо держится за ним и выигрывает спуртом. Второй сценарий сложился для Йоханнеса без особых трудозатрат, но он все-таки рисковал: погода и состояние трассы были очень опасными.

Поражение Большунова от Клебо и безудержная радость французов

«Я пробовал разные варианты, но все-таки это не тот спортсмен, которого на 10 километрах можно сбросить, тем более, он стартовал с 30-секундным преимуществом, – объяснил Большунов после финиша. – Я пробовал, но понимал, что и на спусках, и в подъем он себя чувствует очень хорошо, поэтому сегодня его не получилось обыграть. Он вышел уже всерьез и сделал свою работу, мне не удалось поддержать его частоту на финишном подъеме».

«Я шел ровно и спокойно, ждал, когда меня догонят, – рассказал Клебо в эфире NRK. – Гонка получилась такой, как я и хотел. Ему надо было делать рывок подлиннее, чтобы отцепить меня. На последнем подъеме я постарался бежать спокойно и начать спурт ближе к вершине».

Александр Большунов и Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

Россия проиграла 12 секунд – Большунов на финишной прямой уже откровенно докатывал, видя, что золото не светит. Частичная цена поражения – странный провал сервисменов на этапе Якимушкина. Удерживать минуту было необязательно – но даже десять секунд преимущества Большунова над Клебо могли бы принести России победу. Теоретически. Но состояние Александра перед марафоном воодушевляет – он все-таки главный фаворит на первое место и звание короля лыж.

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