Опубликовано 05/03/2021 в 17:10 GMT | Обновлено 05/03/2021 в 17:10 GMT

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, поделился впечатлениями от выступления сына в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я не буду сегодня говорить, что Саша провел героическую гонку. Просто он сумел сделать то, на что был способен в тот момент. Было бы куда интересней, если бы он ушел на этап вместе с лидером, тогда бы могло быть все по-другому, а сейчас просвет в 34 секунды перед Клэбо пришлось сокращать. Да и на подъеме норвежец взял и остановился, Саша из-за него чуть ноги не поломал. Я не буду сейчас забегать вперед и говорить, чего ждать от сына на воскресном «полтиннике». Он сам знает, что делает. Тренируется и понимает, как надо поступать», – приводит слова Большунова-старшего ТАСС

Сборная Норвегии выиграла эстафету 4*10 километра на чемпионате мира в Оберстдорфе, Россия заняла второе место.

6-7 марта состоятся масс-старты на 30 и 50 километров у женщин и мужчин.

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