После обидного провала в эстафетной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе на русского лыжника Ивана Якимушкина накинулись болельщики. Комментарии под фото Ивана в инстаграме полны негодований фанатов, которые считают именно Ивана виновным в том, что сборная России отдала золото эстафеты норвежцам.

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После гонки Якимушкин объяснил, что произошло: его подвели лыжи. «Надеялся, что лыжи будут работать лучше, потому что у Лехи были классные. Он садился со спуска и выкатывался. Когда я начал гонку, они вроде ехали, но когда меня начали догонять, я понял, что отдаю все силы и толкаюсь насколько это возможно, но меня накатывают с невозможной скоростью. Я не понимал, что со мной происходит. Когда ребята догнали, я понимал, что они в подъем идут небыстро – у них именно лучше едут лыжи. Они гуляют, а мне тяжело, мне действительно приходилось работать и толкаться, а они-то идут расслабленно. Что с моими лыжами не так? Может, ошиблись в выборе. Я надеялся удержаться. Ужасная какая-то гонка. Просто не ехали лыжи, как по песку», – сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ». Болельщиков такая причина слабого финиша не устроила.

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