Опубликовано 06/03/2021 в 13:01 GMT | Обновлено 06/03/2021 в 13:05 GMT

Лыжница сборной Норвегии Тереза Йохауг выиграла 30-километровый марафон классическим ходом на чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе. Она показала результат 1:24:56,3 часа.

На втором месте финишировала ее соотечественница Хайди Венг. Она уступила Терезе 2:34,2 минуты. Бронза – у шведки Фриды Карлссон, которая проиграла Венг 0,6 секунды.

Лучшая спортсменка из сборной России – Татьяна Сорина. Она заняла девятую позицию и проиграла победительнице 3:51,3 минуты. Яна Кирпиченко упала на последнем круге и осталась на 13-й строчке.

Чемпионат мира Серебро России и суперэмоциональный финиш шведок в эстафете ВЧЕРА В 08:43

Трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла сошла с дистанции из-за серьезных проблем с животом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и Александр Легков.

Для Терезы Йохауг эта золотая медаль стала четвертой на чемпионате мира-2021. Ранее она побеждала в 15-километровом скиатлоне, на 10-километровой разделке и в эстафете в составе сборной Норвегии. Всего у Йохауг 14 побед на ЧМ и 19 медалей разного достоинства.

ЧМ-2021 в Оберстдорфе завершится в воскресенье, 7 марта, 50-километровым классическим марафоном у мужчин. Гонка с участием двукратного обладателя «Большого хрустального глобуса» Александра Большунова стартует в 15:00 по московскому времени.

Чемпионат мира Лыжницы прыгнули выше головы. Серебра не было с ЧМ-2005 ВЧЕРА В 15:39