Опубликовано 07/03/2021 в 14:13 GMT | Обновлено 07/03/2021 в 14:33 GMT

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл 50-километровый марафон классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Серебро взял Эмиль Иверсен, бронза – у Александра Большунова. Три лыжника вышли на финишную прямую друг за другом, в пылу борьбу с Клебо Большунов сломал себе палку. Из-за этого его накатил Иверсен и вырвал серебро. Россия подала протест.

Алексей Червоткин стал 15-м, Илья Семиков – 16-м, Евгений Белов замкнул топ-20.

Чемпионат мира Клебо дисквалифицирован за сломанную палку Большунова 23 МИНУТЫ НАЗАД

На предыдущих гонках ЧМ-2021 Россия выиграла четыре медали: кроме золотой медали Большунова в скиатлоне, это два серебра эстафетных гонок и бронза Александра с Глебом Ретивых в командном спринте.

Чемпионат мира «Пусть делают, что хотят». Большунов отказался идти на награждение 27 МИНУТ НАЗАД