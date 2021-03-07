Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл 50-километровый марафон классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Серебро взял Эмиль Иверсен, бронза – у Александра Большунова. Три лыжника вышли на финишную прямую друг за другом, в пылу борьбу с Клебо Большунов сломал себе палку. Из-за этого его накатил Иверсен и вырвал серебро. Россия подала протест.
Алексей Червоткин стал 15-м, Илья Семиков – 16-м, Евгений Белов замкнул топ-20.
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- На предыдущих гонках ЧМ-2021 Россия выиграла четыре медали: кроме золотой медали Большунова в скиатлоне, это два серебра эстафетных гонок и бронза Александра с Глебом Ретивых в командном спринте.
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