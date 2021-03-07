Александр Большунов эмоционально воспринял поражение в гонке на 50-километров. Российский лыжник вышел на финишную прямую лидером, но сломал палку в борьбе с Йоханнесом Клебо из Норвегии и в итоге стал третьим, уступив еще и Эмилю Иверсену.
После обидной неудачи Большунов не смог совладать с эмоциями и заплакал.
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Россия подала протест на результат финиша. Позже Александр сообщил журналистам, что в любом случае не пойдет на церемонию награждения.
- В Оберстдорфе Александр впервые стал чемпионом мира, взяв золото в скиатлоне.
- Также Большунов завоевал серебро эстафетной гонки и бронзу командного спринта.
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