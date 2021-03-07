Лидер сборной России Александр Большунов проиграл финиш гонки на 50 километров из-за сломанной палки в контактной борьбе с Йоханнесом Клебо. Российская сторона подала протест, однако сам Александр отказался ждать решения судей.

«Пошел домой – пусть что хотят, то и делают. Если против нас идут, если дисквалифицировать кого-то могут, то меня. У меня нет слов. Что мне сказал Клэбо? Я не знаю, я не собираюсь на награждение, это было нечестно», – сказал Александр в эфире «Матч ТВ».

Большунов финишировал третьим – его обошел еще и Эмиль Иверсен.

В Оберстдорфе Александр впервые стал чемпионом мира, взяв золото в скиатлоне.

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