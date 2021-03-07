Опубликовано 07/03/2021 в 15:07 GMT | Обновлено 07/03/2021 в 15:25 GMT

Судейское жюри рассмотрело протест российской стороны по итогам финиша гонки с общего старта на 50 километров. Александр Большунов вышел на финишную прямую первым, но в борьбе с Йоханнесом Клебо сломал палку и стал третьим.

Судьи признали правоту Большунова, Клебо был дисквалифицирован. Александру досталось серебро, чемпионом мира был признан Эмиль Иверсен. Норвегия подала ответный протест, но он вскоре был отклонен.

Ранее Большунов в Оберстдорфе завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и бронзу в командном спринте.

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