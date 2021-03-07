Чемпионат мира по лыжам завершился как-то слишком странно. Александр Большунов не взял золото на коронной дистанции – классическом марафоне. Он выкатился на финиш первым с Йоханнесом Клебо за спиной (как Клебо оказался на финише 50-километровой гонки – другой вопрос), между спортсменами произошел контакт, Большунов сломал палку и пропустил не только Клебо, но и Эмиля Иверсена.

Стало понятно, что это надолго – начнутся разбирательства, и все затянется примерно как после лахтинской эстафеты и стычки Большунова с финном Йони Мяки. Так и вышло – и восстановить хронологию сейчас будет очень сложно, но мы попытаемся:

Большунов финишировал третьим и пришел в ярость;

жюри признало, что палка Александра была сломана не без участия Клебо, но не выявило вину норвежца;

Россия подала протест;

протест России удовлетворили, Клебо дисквалифицировали, и чемпионом мира стал Иверсен;

Норвегия подала протест;

протест Норвегии не удовлетворили, подиум – Иверсен, Большунов, Крюгер.

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Слезы Большунова после сломанной палки на финише марафона ЧМ-2021

Возможно, если расценивать эпизод с палкой отдельно, все действительно произошло случайно. Клебо потерял равновесие, а выравниваясь, неумышленно попал по палке Большунова, которая ткнулась в снег между лыж Александра и сломалась. Но палка стала следствием другого эпизода – парни не поделили финишную прямую, что было своеобразным отражением лахтинской эстафеты. Только в этот раз Большунов был в роли Йони Мяки.

Саша выкатился на финишную прямую первым и действовал примерно как тот самый финн – перекрывал Клебо траекторию. Жестковато – с ракурса спереди виделось, что Большунов правой лыжей выталкивает соперника к борту. Но камеры сбоку и сзади показали, что Александр шел впереди и – мы уже заучили эту фразу наизусть – имел право выбирать лыжню. Наконец-то в положении нарушившего правила был не русский лыжник, а его соперник. Конечно, Большунов видел Клебо. А еще знал его силу на финишной прямой и пытался оставить его за спиной, не пустив на параллельную лыжню. И почти сделал это, действуя жестко – но по правилам.

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Россия подала протест, и FIS удовлетворила его – не могла не удовлетворить после абсолютно зеркальной ситуации с Большуновым и Мяки. Это отличный и очень важный прецедент, еще раз доказывающий, что FIS не ангажирована против России и справедливо разбирает каждую ситуацию. Грустный Клебо ушел из судейской, и его прогулка стала одним из мощнейших хайлайтов чемпионата мира.

К сожалению, дисквалификация Клебо не вручила России золото, а Большунову – неофициальное звание короля лыж. Как сказал сам Саша после грустного серебряного награждения – для него решение жюри ничего не объяснило. «Победителем должен быть либо Йоханнес, либо я, но не Иверсен. Меня решение не удовлетворило, оно для меня бессмысленно», – резюмировал лыжник.

Болельщики в соцсетях и журналисты обсуждали возможность вручения двух золотых медалей, но такой опции в правилах FIS нет. Россия тоже не имела права внести это предложение – юридический процесс обжалования такого не позволяет. Большунов остался с серебром и не надел медаль на награждении, а Иверсену прилетела ответочка судьбы за чемпионат мира в Лахти. В командном спринте он эпично хлопнулся вместе с Иво Нисканеном – а Сергей Устюгов аккуратно объехал их и завоевал титул. Иверсен не виноват абсолютно ни в чем. Нельзя сказать, что он заслужил это золото – Большунов и Клебо были сильнее – но его абсолютно точно не за что отбирать. А принципы фэйр-плей – ну, это редкость. 99 спортсменов из 100 поступили бы так же, как Эмиль. И вообще вряд ли можно было за пару секунд оценить ситуацию и понять, что произошло.

Сложно сказать, кто выиграл бы, не случись этого инцидента. Автоматически считается, что если Клебо довезли на финиша – он его выиграет и возьмет золото. Но после 50 километров в теле Йоханнеса не было той легкости, что наблюдалась в обоих спринтах и эстафете. Они с Большуновым влетели в подъем на равных и на равных толкались на входе в поворот. Если бы победил норвежец, он нанес бы Александру самое сокрушительное поражение, ответить на которое было бы уже невозможно. Ведь вы же тоже не представляете победу Большунова в олимпийском спринте?

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