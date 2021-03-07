Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением о дисквалификации Йоханнеса Клебо и признании Эмиля Иверсена чемпионом мира в марафоне. На финише лидировавший Большунов в борьбе с Клебо сломал палку, из-за чего не смог бороться за первое место.
«Победителем должен быть либо Йоханнес, либо я, но не Иверсен. Меня решение о дисквалификации не удовлетворило, оно для меня бессмысленно», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
- Александру Большунову досталось серебро, а Норвегия подала ответный протест, но он был отклонен.
- Ранее Большунов в Оберстдорфе завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и бронзу в командном спринте.
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