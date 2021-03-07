Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился ощущениями от дисквалификации после марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Кажется, это самый тяжелый день за всю мою карьеру. Я чувствовал себя отлично и хорошо контролировал гонку. Вы можете посмотреть, что произошло, и рассудить сами. Надо быть честным, сегодняшняя гонка вызывает много разочарования и гнева. Я очень долго ждал этой гонки, и это было моей главной целью в этом сезоне. Я никогда не чувствовал себя таким готовым, и мои амбиции были высоки. Я знал, что у меня есть шанс выиграть.

Сначала FIS объявила меня победителем, и ситуация была обработана как инцидент, затем федерация изменила решение и дисквалифицировала меня. Как вы понимаете, это стало большим разочарованием. Я очень разочарован тем, как FIS отреагировала на ситуацию и окончательным решением жюри. Сейчас все кажется мрачным, но я вернусь. Мне просто нужно время. Спасибо за поддержку и за приятные сообщения от всех вас», – написал Клебо в инстаграме.

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Реакция Клебо на дисквалификацию за стычку с Большуновым

На финише лидировавший Большунов в борьбе с Клебо сломал палку, из-за чего не смог бороться за первое место.

После дисквалификации золотая медаль перешла к Эмилю Иверсену, а Большунову досталось серебро. Норвегия подала ответный протест, но он был отклонен.

Ранее Большунов в Оберстдорфе завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и бронзу в командном спринте.

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