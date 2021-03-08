12 комплектов наград лыжного чемпионата мира разыграны, и можно подводить итоги. У мужчин счет по золоту – 5:1 в пользу Норвегии. Только одна победа досталась России в лице Александра Большунова – лидер Кубка мира выиграл 30-километровый скиатлон, вторую гонку турнира. Саша мог делать счет 3:3, забрав разделку и марафон, но помешали ошибки – как собственные, так и команды в целом.

На 15-километровой гонке коньком Большунов сразу задал быстрейший темп – но сам же им захлебнулся. Норвежцы разложились грамотнее и закономерно взяли полный подиум, а Александр признал, что начал слишком быстро, и трасса Оберстдорфа такого не прощает. Что было в марафоне, напоминать не нужно – русский лыжник остался вторым после дисквалификации Клебо, а золото из-за сломанной палки ушло к Эмилю Иверсену.

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В последние годы лыжи шагнули в сторону универсализма: престижно бегать все дисциплины, а не зашориваться только в спринте или брать исключительно дистанции. К этому приучило талантливое поколение 1985-86 годов: Петтер Нуртуг, который в рамках одного чемпионата мира выиграл и спринт, и марафон; Маркус Хелльнер, бравший на главных стартах спринт и скиатлон. Дарио Колонья спринтерских медалей не имеет, но на Кубке мира выигрывал. Мир восхищался мощными универсалами, и даже в России продвинутые фаны косо поглядывали на Никиту Крюкова, который предпочитал спринт, да еще и желательно классический.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе прислушалась к современным веяниям и взяла курс на выращивание универсалов. Она ликвидировала спринтерскую группу Юрия Каминского, а в остальных мини-командах с переменным успехом пытались развивать все качества. И сначала это работало. Сергей Устюгов, отказавшись работать с Каминским, заезжал на подиум абсолютно любого типа гонки, чуть позже появился Большунов, и российским болельщикам казалось невероятной сказкой то, что больше не нужно паниковать за спринт на многодневках. Кто из олдфагов не помнит жутковатые флэшбеки с «Тур де Ски», когда смотришь в онлайн-табличку во время квалификации и переживаешь: удержится Александр Легков 28-м, или его сдвинут на 32-е место и не дадут побороться хотя бы за полуфинал? Наконец, Россия взяла «БХГ» – и это произошло во многом из-за стабильности Большунова в спринтах.

Александр Легков Фото: Getty Images

Спринтерскую группу примерно в то время аннулировали и шведы, но норвежская спринтгутта под руководством Арилда Монсена оставалась. Отнюдь не с дистанционщиками тренируется Клебо, в спринтерской группе готовился Пол Голберг – действующий чемпион мира в эстафете и номер восемь в марафоне. Можно представить такое от Глеба Ретивых? Да никогда. Как и борьбу в финишном створе от Дениса Спицова, Ивана Якимушкина и других российских дистанционщиков, кроме Большунова и Устюгова. Кажется, в Норвегии понятие спринтер изменилось: оно означает не умение скоростить на дистанции в полтора километра, а выдавать взрывной спурт хоть после этих полутора, хоть после тридцати, хоть после пятидесяти. В последний день чемпионата мира это едва не продемонстрировал Клебо.

На турнире в Оберстдорфе норвежцы показали, что универсализм хорош только в борьбе за общий зачет Кубка мира. Золото главных стартов выигрывается узкими специалистами или гениями (к которым относятся Клебо и Большунов). Тренеры грамотнейше собрали состав и расставили его по гонкам. Из 10 вышедших на старт чемпионата мира норвежских лыжников восемь уехали с медалями, пятеро – с золотыми. Не повезло Сьюру Рёте, которого пережевала бешеная внутренняя конкуренция (он – то самое исключение из правила) и ветерану Мартину Йонсруду Сундбю, который ехал только на одну гонку по персональной квоте.

Крюгер, Холунн, Амундсен Фото: Getty Images

Спринт взяли спринтеры: подиум личного забрали Клебо, Эрик Валнес и Ховард Таугбёл, командный выиграли те же лица за исключением последнего. В скиатлоне за Большуновым усидели дистанционщики Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунн. Они же взяли медали разделки – плюс 22-летний Харальд Эстберг Амундсен, который весь сезон целенаправленно готовился только к одной гонке. Именно этой. Только ее он и пробежал – и получил бронзу даже с падением на последнем круге.

Марафон едва не достался Клебо, но отошел Эмилю Иверсену – в общем-то дистанционщику с сильным финишем. Это не случайность, а еще одно мудрое тактическое решение норвежских тренеров. Выбирая состав на длинную гонку с масс-старта, они учитывают два тактических варианта: быстрый и медленный. Первый почти сработал в скиатлоне: дистанционщики удержались за Большуновым, но все-таки напортачили с затяжным финишем. Второй получился в марафоне: Большунов и Нисканен не натягивали, и поэтому Клебо с Иверсеном без проблем и в удобном темпе доехали до медальной раздачи.

Каждый из норвежцев пропустил хотя бы одну гонку, а Большунов бежал все, причем на полном максимуме. Это было его амбициозное желание, и он имеет право диктовать условия тренерам, но сил у Сан Саныча все-таки не хватило. Если скиатлон он буквально выжег невероятным напором, то на полтиннике все несколько раз висело на волоске: Александр отставал, догонял, катил в хвосте группы и тяжело восстанавливался. Это неудивительно, потому что во время окончательного этапа подготовки Большунов приболел и не выполнил все необходимые объемы: ему пришлось спуститься с гор раньше времени. Возможно, программу все-таки стоило скорректировать и отказаться от некоторых гонок.

Но вряд ли можно всерьез предъявлять претензии Большунову – он взял четыре медали (больше, чем другие лыжники) и все-таки выиграл золото, причем в шикарном стиле. А вот к остальным спортсменам сборной России и их тренерам вопросов много. Точечную подготовку к отдельной гонке продемонстрировал разве что Артем Мальцев, заехавший на пятое место разделки. После эстафетного отрыва и подаренной веры в чудо неловко ругать Алексея Червоткина, но в обеих длинных гонках он не попал в десятку. Евгений Белов дважды пролетел мимо двадцатки, Иван Якимушкин вальнул эстафету. Из профильных спринтеров остался только Ретивых, который не вышел в финал личного спринта и подпортил впечатления от командного.

Большунов, Мальцев, Якимушкин и Червоткин Фото: Getty Images

В обоих масс-стартах Большунов оставался наедине с несколькими норвежцами, и об этой проблеме нужно подробно думать тренерам – Крамеру, Перевозчикову и Бородавко – вместе с Еленой Вяльбе. Парадокс, но успехи российских лыжников на «Тур де Ски» в отсутствии норвежцев не позволили оценить ситуацию максимально грамотно. Для достижения максимума на Олимпиаде предстоит провести множество работы и переосмыслить некоторые устои. Хотя, конечно, переставить все на рельсы узкой специализации за год нереально. Нужно верить, что Большунов уже собрал все приключения, а Устюгов наконец восстановится.

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