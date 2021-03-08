Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) стартовал 24 февраля и завершился 7 марта. Неофициальный зачет по итогам соревнований в лыжных гонках, прыжках с трамплина и двоеборье выиграла Норвегия, Россия заняла пятое место.

Норвежцы выиграли 31 медаль: 13 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых. Им уступили австрийцы (4 золота, 1 серебро, 2 бронзы) и шведы (2 золота, 2 серебра и 3 бронзы). Четвертое место – у Германии (2 золота, 2 серебра, 2 бронзы).

Россия стала пятой с пятью медалями лыжников: прыгуны и двоеборцы не попали в призы. Золото в скиатлоне и серебро в марафоне завоевал Александр Большунов, которому также досталось второе место в эстафете (с Алексеем Червоткиным, Иваном Якимушкиным и Артемом Мальцевым) и третье – в командном спринте (с Глебом Ретивых). Женская четверка в эстафетной гонке также финишировала второй – медалистками стали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

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Примечательно, что по числу медалей Россия уступила Словении, которая усилиями прыгунов с трамплина взяла шесть наград (1 золото, 1 серебро, 4 бронзы).

Сборная Золото Серебро Бронза Всего 1. Норвегия 13 11 7 31 2. Австрия 4 1 2 7 3. Швеция 2 2 3 7 4. Германия 2 2 2 6 5. Россия 1 3 1 5 6. Словения 1 1 4 6 7. Польша 1 0 1 2 8. Финляндия 0 2 1 3 9. Япония 0 1 2 3 10. Швецария 0 1 0 1

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