Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен заявил, что норвежская сторона готовит апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо по итогам марафона на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе:

– Мы думаем, наши шансы выглядят все лучше и лучше. Судейское жюри вынесло решение, но мы хотим действовать дальше. Нам кажется, что Йоханнес этого заслуживает.

– Вы говорите, что «шансы выглядят все лучше и лучше». Что это значит?

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– Наша позиция стала сильнее после того, как мы рассмотрели детали ситуации. Это все больше похоже на преграду со стороны Большунова. Мы посмотрели несколько видеороликов с разбором того, как он ведет себя в подобных ситуациях. Я думаю, он зашел слишком далеко.

– Жюри дисквалифицировало Клебо. Что дает вам надежду на то, что апелляционная комиссия примет иное решение?

– Мы считаем, что у нас есть все основания опротестовать решение. Мы используем все возможности, которые у нас есть, чтобы довести дело до конца. Мы не согласны с дисквалификацией Йоханнеса, – приводит слова Монсена Aftenposten

Директор FIS Пьер Миньери подтвердил, что золото марафона еще может вернуться к Клебо:

«В апелляционной комиссии есть другие люди. Мы не хотим влиять на это дело. Они проанализируют аргументы и доказательства, которые предоставляет Норвегия, и оценят дело новыми глазами. Всегда есть шанс, что они примут иное решение», – заявил Миньери.

На финише марафона лидировавший Большунов в борьбе с Клебо сломал палку, из-за чего не смог отстоять первое место.

После дисквалификации Йоханнеса золотая медаль перешла к Эмилю Иверсену, а Большунову досталось серебро. Норвегия подала ответный протест, который был отклонен.

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