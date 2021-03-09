Президент ФЛГР Елена Вяльбе оценила результат норвежских лыжников и лыжниц (9 золотых медалей из 12) на чемпионате мира в Оберстдорфе. Она намекнула, что конкуренты используют для достижения успеха «другие силы».

«Я не знаю, что это такое. Думаю, что никто в мире не сможет на этот вопрос ответить. Безусловно, я никогда не поверю, что норвежцы тренируются настолько больше, чем тренируется тот же Большунов, тот же Червоткин. Нет, они больше не тренируются, это сто процентов. Есть какие-то другие силы, которые им помогают.

Терапевтические исключения – очень большой вопрос, и не только у меня. Ладно, пусть они пользуются терапевтическими исключениями, но пускай это будет оглашено для всех, что спортсмен из такой-то команды использует ТИ. А все это хранить за семью печатями… Все понимают, что женщина (Тереза Йохауг – Eurosport) не может последние три года выигрывать почти все дистанционные гонки. Она только в двух гонках не победила. И выигрывать три минуты у второго места – ну согласитесь, наталкивает на какие-то мысли, реально.

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Для меня лично – не говорю про всю команду, может у кого-то другие мысли на этот счет – терапевтические исключения являются лазейкой, это легализованное принятие допинга, и ничего другого сказать не могу. Я человек, который категорически против допинга. В любой стране есть низшие эшелоны спортсменов, которые все равно нарушают правила, но я никогда никого не защищала. Более того, говорила даже, что не согласна со сроком дисквалификации и прошу его увеличить.

Я уже говорила раньше, что мы первые среди здоровых, и это уже радует. Я не говорю, что норвежцы не тренируются. Нет, они пашут, но не меньше пашут русские, итальянцы, немцы. Но их даже близко никого нет! Они талантливы, никто не против. Но что, больше таких талантливых в мире нет? Это же получается игра в одни ворота. На самом деле, интерес людей к лыжным гонкам абсолютно пропадает. Ну какому болельщику интересно смотреть, когда человек привозит три-четыре минуты, когда понятно, что борьба будет идти за второе место?» – цитирует Вяльбе «Р-Спорт»

Россия покинула турнир с пятью медалями: одной золотой, тремя серебряными и одной бронзовой. Чемпионом мира впервые стал Александр Большунов.

Норвежка Тереза Йохауг выиграла три дистанционные гонки и эстафету. В 30-километровом масс-старте она привезла соперницам 2,5 минуты.

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