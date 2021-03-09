Стало известно, сколько заработал лидер сборной России Александр Большунов по итогам чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).

Dagbladet пишет , что 24-летний Большунов заработал больше всех из лыжников-мужчин, а именно 40,6 тысячи евро за четыре медали: золото скиатлона, серебро марафона и эстафеты, бронзу командного спринта. Сообщается, что лидером среди норвежцев стал Ханс Кристер Холунн с двумя золотыми медалями и одной бронзой (34,3 тысячи евро). Призовые Йоханнеса Клебо, который выиграл три золота, не упоминаются.

Еще больше денег получила Тереза Йохауг, которая выиграла скиатлон, разделку, эстафету и 30-километровый масс-старт. Она обогатилась на 59,6 тысячи евро.

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Помимо призовых от FIS, лыжники также получат бонусы от спонсоров и национальных федераций.

Кроме четырех медалей Большунова (личных и командных) России досталось серебро женской эстафеты.

Лыжный сезон завершится 13-14 марта в Энгадине (Швейцария).

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