Федерация лыжных видов спорта Норвегии официально подала апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо по итогам марафона на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

«Мы принципиально не согласны с дисквалификацией, потому что не видим в его действиях ничего предосудительного. Когда в масс-старте параллельно бегут два спортсмена, всегда может что-то случиться. Мы не видим злого умысла, мы видим несчастный случай», – заявил менеджер лыжной ассоциации Норвегии Эспен Бьервиг в интервью NRK

Апелляция должна быть рассмотрена комиссией FIS в течение 72 часов с момента уведомления о ее подаче. Для рассмотрения дела назначаются три независимых члена комиссии. Это означает, что в данном процессе не смогут участвовать ни норвежские, ни русские представители. Еще двух членов выбирает немец Карл-Хайнц Ликерт, руководитель комитета по правилам FIS.

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В случае несогласия с решением комиссии Норвегия получит шанс еще раз обжаловать вердикт в судебных органах FIS.

На финише марафона лидировавший Большунов в борьбе с Клебо сломал палку, из-за чего не смог отстоять первое место.

После дисквалификации Йоханнеса золотая медаль перешла к Эмилю Иверсену, а Большунову досталось серебро. Норвегия подала ответный протест, который был отклонен.

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