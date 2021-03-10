Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо попросил руководство федерации отозвать апелляцию о пересмотре итогов 50-километрового марафона на ЧМ-2021.

«У меня были лучшие дни на лучшем чемпионате мира, и я уверен, что никогда больше не окажусь в подобной ситуации вновь. Я только что попросил Норвежскую ассоциацию лыжных видов спорта об отзыве апелляции к жюри FIS.

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В любом случае, получить золото через несколько дней после лучшей гонки в карьере – это не то же самое, [что сразу после финиша]. Утратил то самое чувство в воскресенье. Верю, что не делал ничего плохого и никому не препятствовал. Но сейчас мы разобрались с этим инцидентом, и мне следует сосредоточиться на финале Кубка мира в эти выходные», – написал Клебо в инстаграме.

Йоханнес также поздравил Эмиля Иверсена с золотой медалью на 50-километровом марафоне и назвал серебряного призера Александра Большунова «блестящим лыжником».

В воскресенье, 7 марта, на финише гонки с общего старта Клебо задел и сломал палку Большунову, из-за чего Александр проиграл ему и другому норвежцу Эмилю Иверсену и остался с бронзовой медалью.

После протеста ФЛГР Международная федерация лыжного спорта дисквалифицировала Йоханнеса Клебо, передала золото Иверсену, а Большунову – серебро.

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