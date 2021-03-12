Тренер Александра Большунова Юрий Бородавко заявил, что российский лыжник не отозвал приглашение на свадьбу для норвежца Йоханнеса Клебо, несмотря на инцидент, произошедший между ними на финише марафона ЧМ.

«Александр точно не отзывал приглашение и, насколько я знаю, не собирается это делать, оно остается в силе. Свадьба запланирована на конец апреля. Клебо очень опасается коронавируса, это может его остановить. Хотя, я не могу залезть к Йоханнесу в голову. Кто знает, может быть возьмет и приедет», – цитирует Бородавко «Советский спорт»

24-летний Большунов женится на российской лыжнице Анне Жеребятьевой.

На финише марафона ЧМ-2021 Клебо нарушил правила против Большунова и был дисквалифицирован.

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