FIS официально утвердила результат мужского марафона классическим стилем на чемпионате мира 2021 года по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

На финишной прямой произошел контракт между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо – российский лыжник сломал палку и пропустил вперед как Клебо, так и его соотечественника Эмиля Иверсена. После протеста со стороны России FIS дисквалифицировала Клебо за нарушение правил, но Норвегия подала встречную апелляцию, которую вскоре отозвала по просьбе самого лыжника.

«Результат мужской гонки на 50 км теперь является официальным», – цитирует ТАСС официальное сообщение FIS. Таким образом, чемпионом мира окончательно стал Иверсен, у Большунова – серебро, у Симена Хегстада Крюгера – бронза.

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