Стали известны слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после марафона на чемпионате мира 2021 года – он был лишен золотой медали в пользу Эмиля Иверсена за нарушение правил на Александре Большунове.

«Посмотрим, смогу ли я что-нибудь придумать. Ужасно устал от FIS – они так плохо со всем справляются. Они снова и снова совершают ошибки и не осмеливаются принять правильное решение. Мир жесток, и мне нужно понять, что делать дальше.

Это было настолько несправедливо, что даже не выразить словами. Я никогда с таким не сталкивался. Большунов держал курс не на лыжню, а прямо в меня, ведь он видел меня и стал меня выталкивать. Это совершенно немыслимо», – заявил 24-летний Клебо через несколько часов после гонки.

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После пересмотра результатов золото гонки на 50 км в Оберстдорфе досталось Иверсену, серебро – Большунову, бронза – Симену Хегстаду Крюгеру. Клебо дисквалифицировали.

Норвежцы подали протест, но Йоханнес попросил отозвать его.

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