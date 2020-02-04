Норвежский лыжник Йоханнес Клебо травмировал палец руки и пропустит этап Кубка мира в шведском Фалуне.

О травме стало известно еще вчера, 3 февраля, но причина повреждения вскрылась лишь через день – лыжник развлекался с боксерским автоматом и после удачной первой попытки вмазал еще раз. Рука соскользнула с груши, и норвежец треснул в металлическое основание другого игрового автомата.

«Сейчас, когда стало ясно, что я не выступлю в Фалуне, достаточно просто поздравить Большунова с победой в Кубке мира. Но он должен знать, что в конце сезона я вернусь сильным, и в следующем сезоне тоже. Этот год я провел не на сто процентов», – приводит слова Клебо VG.no.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что фраза Йоханнеса – лишь психологический трюк. «Я к этим словам отношусь скептически, потому что впереди еще много гонок, и пропустить две гонки в Фалуне не значит быть списанным со счетов. Я уверена, что это психологическая атака.

Желаю, чтобы он скорее поправил здоровье, чтобы пальчик сросся правильно, и чтобы он глупостью и дуростью больше не занимался. Понятно, что это мальчишеская шалость. Интересно соревнования смотреть, когда все лидеры соревнуются, в этом весь кайф», – цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Этап в Фалуне пройдет с 8 по 9 февраля

Йоханнес – основной соперник Александра Большунова за победу в общем зачете Кубка мира. Он идет вторым и проигрывает русскому лыжнику 235 очков.

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