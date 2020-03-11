Около полуночи со вторника на среду все устало смотрели Лигу чемпионов и после насыщенного по новостной повестке дня оказались не готовы к очередному взрыву. Но сенсация случилась, и сперва глазам было сложно поверить. Норвежские буквы и перевод со скандинавского языка четко говорили, что лыжная сборная пропустит заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде. Вся, целиком, чтобы защитить спортсменов от бушующего на планете коронавируса. И вице-лидер общего зачета Йоханнес Клебо тоже остается дома.

«В нынешней ситуации мы несем ответственность за расстановку приоритетов. Мы выбираем здоровье, а не результаты», – заявил президент лыжной ассоциации Норвегии Турбьорн Скогстад. В Канаду уже прибыли Ранхильд Хага и Хейди Венг, но федерация запретила им стартовать.

Для России это означало только одно: Александра Большунова можно поздравлять с досрочной победой в Кубке мира – за пять гонок до конца международного сезона. Преимущество над Клебо на данный момент составляет 495 очков, и Йоханнес имел теоретический шанс выиграть: разыграть осталось 580. Для остальных Большунов недосягаем. Сильнейшим соперником с точки зрения общего зачета за океаном будет финн Иво Нисканен, но он уступает ровно 1000 баллов.

Александр Большунов, Иво Нисканен и Ханс ХолуннGetty Images

Александр впервые в истории добыл для России «Большой хрустальный глобус». В СССР были победы Александра Завьялова и Владимира Смирнова, а после распада Союза Кубок никак не шел в руки российских мужчин-лыжников. Был близок Александр Легков, подбирался Сергей Устюгов, но только 23-летний Большунов довел дело до конца и провел сезон без спадов. Он строил подготовку с прицелом на «Тур де Ски» и вторую часть сезона – в 2020-м единственным заметным срывом стала ошибка сервисменов в пасьюте «Ски Тура». Сервисменов, не лыжника. Если бы не этот инцидент, Саша, возможно, выходил бы в статусе победителя Кубка мира уже на Холменколленский марафон.

Но всякая эйфория проходит, и эта – от решения норвежцев – тоже. Мы лишились классного соперничества в пяти гонках и, вероятно, норвежского унижения в дистанционных. Пожалуй, не только в мужских, но и в женских – на плоских трассах Кэнмора резкие шведки справились бы с Терезой Йохауг, как и в прошлом году.

«После спринт-тура дело дойдет до дистанционных гонок, и их все равно выиграет Большунов», – махнул рукой менеджер норвежской сборной Эспен Бьервиг, и в его словах даже проскальзывает что-то вроде облегчения.

Решение лыжной федерации Норвегии выглядит странным: канадские и американские власти на местах проведения этапов следят за обстановкой в контакте с комитетами здравоохранения, FIS также находится на связи с важнейшими подразделениями. Если бы здоровью лыжников угрожала реальная опасность, этапы бы отменили задолго до длинного перелета некоторых команд из Европы (сборные России и Швеции уже на месте). FIS соблюдает все меры предосторожности, делегации проинструктированы, а норвежцы скорее боятся проиграть – не заболеть. По сути, это прецедент: топовые спортсмены, клубы или сборные еще не отказывались от выступлений из-за коронавируса. Порывался прекратить играть итальянский футболист Марио Балотелли, но равнять кого-то по Марио – идея так себе.

«На 100% поддерживаю решение федерации, – бравирует Клебо. – Спорт и титулы в этом контексте незначительны. Думаю, что федерация приняла смелое и мудрое решение. Хотел бы увидеть, чтобы FIS была столь же ответственна».

Йоханнес КлебоGetty Images

Не приехали мы – отменяйте совсем! А если бы Йоханнес проигрывал не 495 очков, а, скажем, всего сто, или вообще шел лидером с небольшим отрывом? Он бы говорил точно так же? А если биатлонная федерация Норвегии запретит команде соревноваться в Контиолахти и Холменколлене? Скажут ли Бё и Экхофф: «Конечно, Мартен и Доротея, держите глобусы без борьбы»? Лыжники предпочли сдаться – что ж, это тоже шаг, который нужно уважать.

Сюжетные линии жизни никогда не угадаешь: неделю назад коронавирус мог отменить холменколленский марафон и существенно осложнить дела Большунова, но теперь тот же недуг чуть ли не буквально вложил в его руки «Большой хрустальный глобус». Если этапы не отменят, 22 марта на итоговом награждении Александр поднимет вверх свой первый «БХГ» и второй «МХГ» – дистанционный. А может, и третий – он имеет шансы и на победу в спринтерском зачете. Не самые высокие, но все же не только математические.

Подписывайся на лучший телеграм-канал о лыжах, который опубликовал новость о «БХГ» Большунова первым в рунете

Другие тексты Валерии Кукалевой о лыжах:

Норвежцы предложили отменить марафоны – и в Осло выиграли русский со шведкой. Еще вопросы?

Пока Логинова травят, Йохауг обижается на комментарии. Про допинг норвежцев почти забыли

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме