Отец лыжника сборной России Александра Большунова Александр Большунов-старший прокомментировал победу сына в общем зачете Кубка мира.

«Новость неожиданная, так как впереди предстояла борьба. Когда проснулся, не сразу осознал, что произошло. Конечно, надежды на «Глобус» были, но не ждал этого сегодня.

Норвежцы поняли, что с ним бороться бесполезно. На последнем старте было объективно видно, что Саша заряжен, и шанс не упустит.

Он шел с соперниками ноздря в ноздрю, но потом отрыв стал таким большим, что все шло к «Глобусу». Был только один момент – не заболеть. Неожиданности от хорошего сезона нет, потому как в прошлом году Саша в шаге остановился, а сейчас все закономерно», – заявил Большунов-старший агентству «Р-Спорт».

23-летний русский лыжник за два этапа Кубка мира опережает ближайшего преследователя, норвежца Йоханнеса Клебо, на 495 баллов.

Сборная Норвегии объявила, что пропустит финальные этапы в США и Канаде из-за возможного заражения коронавирусом.

Большунов был обречен на Кубок мира. Норвежцы испугались не коронавируса, а неминуемого поражения

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