За Большуновым – пропасть. Без Александра русские лыжи провалили бы сезон

Александр Большунов провел феноменальный сезон: выиграл «Тур де Ски», Кубок мира и «Малый глобус» в дистанционных гонках – и считается суперфаворитом во всех забегах, кроме спринтерских, где уступает узкопрофильным специалистам. Большунов крут и силен, а все поют дифирамбы российским лыжам. Но если его убрать, на первых местах будут пять, если не 10 норвежцев. Александр в межсезонье сильно прибавил, остальная сборная России снизила уровень относительно прошлогоднего.

За Большуновым в общем зачете идут пять норвежцев, финн Ииво Нисканен, и только на восьмом месте Сергей Устюгов, не набравший и 1000 очков (для сравнения – сам Большунов перед канадскими этапами заработал 2 221 балл). Больше в десятке Кубка мира нет никого: Андрей Мельниченко – 11-й, Андрей Ларьков – 13-й, Денис Спицов – 15-й, Иван Якимушкин – 17-й, а Артем Мальцев замыкает топ-20. У норвежцев в двадцатке на одного больше, шведы делегировали двоих, Швейцария, Италия и Финляндия – по одному.

Это неплохо и по сравнению с другими нациями, и с прошлым годом (тогда было пять человек в топ-20), однако точечные проблемы наблюдаются, и главная – второй потенциальный лидер команды, Сергей Устюгов. Перед сезоном он заявлял о притязаниях на тотал и относительно неплохо начал: наконец-то вошел в Кубок мира без травм, занял второе место на «Тур де Ски», по ходу многодневки претендуя даже на первое, а потом все перечеркнули болезни – Сергей пропустил несколько этапов и снялся со «Ски Тура».

Сергей УстюговGetty Images

Можно возразить, что место в общем зачете было бы другим, пробеги Устюгов эти гонки, но забота о здоровье – важнейшая обязанность профессионального спортсмена. В январе жена Сергея родила дочь Киру, и после «Тур де Ски» лыжник сорвался домой, в Екатеринбург, где успешно заболел. Потом Устюгов вернулся на Кубок мира – и перед «Ски Туром» вместе с другими участниками команды отправился в Москву за американской визой. Там подхватил вирус, хотя мог от него обезопаситься. Президент ФЛГР Елена Вяльбе жестко раскритиковала Сергея.

«Серега меня сейчас, наверное, больше огорчает, нежели радует. Результатами или отношением? А тут одно вытекает из другого: если ты недисциплинирован, то и результат будет падать.

Он делает какие-то нелепые вещи, от которых потом сам страдает. Мне сегодня, например, было крайне неприятно, когда я разговаривала с доктором, Настей, которая работает с Сергеем и всей группой Крамера. Подхожу к ней, спрашиваю: «Мне Сергей сказал, что ты порекомендовала ему пить антибиотик, так ли это и для чего?» А Настя говорит, что не может найти к нему подход, человек очень капризный.

Та же история с поездкой в Москву для получения виз: ему назначили противовирусные препараты, чтобы оградить от проблем в поездке, а он не стал их пить. В итоге все вернулись здоровые, а он заболел. И затем везде объявил, что заболел, потому что съездил в Москву. Ну, так ты сам-то соблюдай дисциплину! Сделай что-то, чтобы предохраниться от болезней!» – крик души Елены Валерьевны, которой обидно за лыжника, потенциального способного бороться на равных с Большуновым и Клебо.

Устюгов, Клебо, БольшуновGetty Images

Устюгов был лидером мировых лыж в сезоне-2016/17. Он выиграл «Тур де Ски» с рекордными пятью победами подряд, взял два золота лахтинского чемпионата мира, но уступил общий зачет зверски порвавшему остальные гонки Мартину Йонсруду Сундбю. Потом Сергея без объяснения причин не допустили на Олимпиаду в Пхёнчхан (у него не было допинговой истории и упоминания в докладе Макларена), и это серьезно его надломило.

Если верить словам Вяльбе о недисциплинированности Устюгова и сопоставить некоторые реалии, можно сделать неутешительный вывод: осенью 2016-го Сергею не нужно было уходить из группы Рето Бургермайстера и Изабель Кнауте, которые были скорее не тренерами, а надсмотрщиками, следившими за выполнением планов Маркуса Крамера. Крамер в те годы работал с Дарио Колоньей, числился на ставке у немецкого лыжного союза и пока оставался инкогнито для большой части лыжной России. А Бургермайстер и Кнауте славились довольно авторитарным подходом: это нетерпимость к опозданиям, жесткое следование плану, приемы пищи только в присутствии всей команды и так далее. Из-за подобных требований Александр Легков едва не развелся с женой, но оказалось, что они идеально подходили Устюгову.

Сезон-2016/17, свой лучший сезон, Устюгов прошел на базе, заложенной тренировками под руководством Бургермайстера и Кнауте, а потом должность в русской команде официально получил Крамер – и с либеральным демократичным немцем спортивные результаты Сергея упали. Для достижения максимума Устюгову нужен жесткий подход, и этим русские лыжники отличаются от европейских.

Шведки пару-тройку лет назад выставили из команды требовательного норвежца Уле-Мортена Иверсена, который ограничивал их свободы – его правила (в рамках строгого спортивного режима) казались девушкам неоправданными. Например, во время сборов он запрещал Марии Рюдквист раньше покинуть командный ужин и позвонить домой больной дочери. Притянуть за уши можно даже пример фигуристки Евгении Медведевой, которая добилась всего у жесткой Тутберидзе и долго привыкала к абсолютно другой системе тренировок у добряка Орсера.

Что делать Устюгову в следующем сезоне – неясно. В этом сезоне он явно пытался сделать два пика формы – на «Тур де Ски» и февраль – но организм не выдержал. В сезоне-2020/21 разумно подводиться к чемпионату мира, но будет ли в нем участвовать Сергей – большой вопрос. Если CAS подтвердит решение ВАДА об адресном допуске русских спортсменов до главных стартов, Устюгов может остаться за бортом, как и в случае с Пхёнчханом-2018.

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