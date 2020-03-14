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Большунов: «Гонок не было, оборвали праздник, кубка нет. Придется биться еще за один»
Русский Медведь недоволен из-за отмены последних гонок в Кубке мира.
Лыжник сборной России Александр Большунов прокомментировал досрочную победу в Кубке мира-2019/20 из-за отмены двух последних этапов.
«Эмоций нет никаких, был долгий перелет.
Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, кубка нет. Придется биться в следующем году еще за один.
Непонятно пока, когда вручат «Большой хрустальный глобус», это будет решать FIS», – цитирует Большунова агентство ТАСС.
- Сборная Норвегии не приехала на два заключительных этапа Кубка мира в США и Канаду из-за опасности распространения коронавируса.
- В результате снятия Йоханнеса Клебо Большунов досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса».
- Впоследствии были отменены все последние гонки, включая «Спринт-тур».
За Большуновым – пропасть. Без Александра русские лыжи провалили бы сезон