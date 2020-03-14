Лыжник сборной России Александр Большунов прокомментировал досрочную победу в Кубке мира-2019/20 из-за отмены двух последних этапов.

«Эмоций нет никаких, был долгий перелет.

Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать, кубка нет. Придется биться в следующем году еще за один.

Непонятно пока, когда вручат «Большой хрустальный глобус», это будет решать FIS», – цитирует Большунова агентство ТАСС.

Сборная Норвегии не приехала на два заключительных этапа Кубка мира в США и Канаду из-за опасности распространения коронавируса.

В результате снятия Йоханнеса Клебо Большунов досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса».

Впоследствии были отменены все последние гонки, включая «Спринт-тур».

За Большуновым – пропасть. Без Александра русские лыжи провалили бы сезон

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме