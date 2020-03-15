Imago
Нуртуг: «Большунов будет королем мировых лыж следующие 3 сезона, у него реально есть все»
Если верить двукратному обладателю Кубка мира из Норвегии, Александр еще получит настоящую церемонию с вручением «Большого хрустального глобуса».
Двукратный обладатель Кубка мира Петтер Нуртуг высоко оценил выступление русского лыжника Александра Большунова на Кубке мира-2019/20.
«Сезон получился интересным. Не было чемпионата мира, поэтому главными событиями стали многодневки «Тур де Ски» и «Ски Тур». Большунов очень хорошо выступал в дистанционных гонках. Клебо почти всегда побеждает в спринте, но по дистанционной скорости заметно проигрывает Большунову.
Думаю, Александр способен быть королем лыжных гонок следующие три сезона. Он очень силен и находится в идеальном возрасте, желаю ему удачи. У него реально есть все, чтобы быть лидером в мировых лыжных гонках в ближайшие несколько сезонов.
Ему удалось прибавить за счет тактики. Он и раньше быстро бегал, но не всегда принимал правильные решения на трассе.
Сейчас Большунов очень грамотно ведет гонки, поэтому обыграть его крайне тяжело. Он стал на год старше, и это видно по его выступлениям. Норвежская команда старалась остановить его, но это очень тяжело сделать, когда соперник в отличной форме и не ошибается в тактическом плане.
У Норвегии было много побед в этом сезоне, но Большунов выступал очень стабильно. А когда Йоханнес Клебо сломал палец, стало понятно, что Кубок мира, скорее всего, завоюет россиянин», – сказал Нуртуг «Чемпионату».
- 34-летний Нуртуг – двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира.
- 23-летний Большунов принес России первый в постсоветской истории «Большой хрустальный глобус».
За Большуновым – пропасть. Без Александра русские лыжи провалили бы сезон