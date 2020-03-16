Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что получил поздравление от норвежца Сьюра Рёте после того, как стал обладателем Кубка мира.

– В итоге Клебо поздравил с победой? Или кто-то из норвежцев?

– Между прочим, поздравил только Сьюр Рёте. Прислал СМС. А что касается Клебо, то последний раз мы с ним виделись после гонки на 50 км, – приводит слова Большунова ТАСС.

Александр – первый в истории современной России победитель Кубка мира по лыжным гонкам.

Лыжный сезон завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Были отменены этапы Кубка мира в Квебеке и Кэнморе.

В общем зачете Большунов привез Йоханнесу Клебо 495 очков.

За 10 лет Вяльбе вернула русские лыжи в мировой топ. Она прислушивалась к критике и меняла убеждения

Качай приложение Eurosport для iOS или Android