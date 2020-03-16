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Большунов рассказал, кто из норвежцев поздравил его после победы на КМ
Нет, это был не Йоханнес Клебо.
Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что получил поздравление от норвежца Сьюра Рёте после того, как стал обладателем Кубка мира.
– В итоге Клебо поздравил с победой? Или кто-то из норвежцев?
– Между прочим, поздравил только Сьюр Рёте. Прислал СМС. А что касается Клебо, то последний раз мы с ним виделись после гонки на 50 км, – приводит слова Большунова ТАСС.
- Александр – первый в истории современной России победитель Кубка мира по лыжным гонкам.
- Лыжный сезон завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Были отменены этапы Кубка мира в Квебеке и Кэнморе.
- В общем зачете Большунов привез Йоханнесу Клебо 495 очков.
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