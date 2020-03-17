Российский лыжник Александр Большунов показал самодельный «Большой хрустальный глобус» – оригинальный приз пока не достался спортсмену из-за пандемии коронавируса.

«Наконец-то он у меня», – написал Большунов под фото в инстаграме, где он держит и целует ненастоящий глобус. Россиянин стал обладателем приза, выиграв Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне-2019/20.

Большунов – первый россиянин, победивший на КМ по лыжам.

Второе место в общем зачете занял норвежец Йоханнес Клебо.

Большунов рассказал, кто из норвежцев поздравил его после победы на КМ

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