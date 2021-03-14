Опубликовано 14/03/2021 в 09:17 GMT | Обновлено 14/03/2021 в 09:21 GMT

Лыжница сборной США Джессика Диггинс досрочно завоевала Кубок мира-2020/21, Юлия Ступак из России стала второй и показала лучший результат в карьере.

По итогам сезона Диггинс набрала 1347 очков, Ступак – 1079. Третьей стала шведка Эбба Андерссон. Сайт Олимпийского комитета США сообщил , что Диггинс стала первой американкой, которая завоевала «Большой хрустальный глобус». Она также разрушила гегемонию сборной Норвегии и впервые за восемь лет победила спортсменок из этой скандинавской страны в общем зачете. Последней обладательницей «БХГ» не из Норвегии была полька Юстина Ковальчик в сезоне-2012/13.

Дистанционный «МХГ» также достался американке – она вырвала его с преимуществом в 13 очков над Андерссон. Ступак – третья.

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В 2021 году Джесс стала победительницей «Тур де Ски». Она первой из американских лыжниц выиграла эту престижную европейскую многодневку.

Сборная Норвегии пропустила большую часть сезона-2020/21. Команда во главе с Терезой Йохауг приняла участие в стартовом этапе КМ в финской Руке, пропустили Давос, Дрезден и «Тур де Ски» и вернулись на трассу только в конце января в Лахти.

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