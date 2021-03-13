Российский лыжник Александр Большунов подвел итоги чемпионата мира, на котором завоевал долгожданное золото, и признался, что на этапах Кубка мира скучал по главному сопернику Йоханнесу Клебо, так как норвежцы пропустили большинство стартов.

«Немного скучал по Клебо зимой. Так как он является главным моим соперником, которого я хочу обыгрывать на каждой гонке, но не всегда это получается, потому что многие гонки заканчиваются спринтерскими разборками – а он там пока лучший.

Эмоции были направлены на чемпионат мира, я уже спокойно понимал, что общий зачет Кубка мира выигран, понимал, что осталось сосредоточиться только на чемпионате мира и там завоевать награду. Этот сезон хорош, потому что есть золотая медаль, чего раньше у меня не было. Считаю, что сезон успешный», – цитирует 24-летнего Большунова Sports.ru

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Помимо золота в скиатлоне, на ЧМ-2021 Большунов завоевал два серебра и бронзу.

13-14 марта Кубок мира завершится в Энгадине, по итогам сезона Большунову вручат «Большой Хрустальный глобус».

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