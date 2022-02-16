В Международной федерации лыжного спорта допустили перенос финала Кубка мира по лыжным гонкам из Тюмени. Последний этап КМ могут отнять у России в случае военного вторжения русских войск в Украину.

«Если условия не поменяются, календарь останется без изменений. Но, конечно, нужно следить за ситуацией в мире в следующие несколько дней. На всякий случай мы начнем подготовку резервных вариантов проведения этапа», – сказал рейс-директор FIS Пьер Миньере.

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Чиновник уточнил, что прорабатывает опцию с организаторами трасс в Швеции и Норвегии. Это самые удобные локации для Кубка мира, так как последние перед Тюменью этапы КМ состоятся как раз в Скандинавии. Из-за пандемии коронавируса в Словении и Франции отменили соревнования лучших лыжегонщиков планеты, так что, по словам Миньере, FIS также рассматривает эти страны в качестве запасных вариантов.

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В оргкомитете финала Кубка мира в России не ответили на запрос журналистов о возможном переносе заключительного этапа турнира. Финал КМ пройдет в Тюмени с 18 по 20 марта.

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Источник: FasterSkier

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